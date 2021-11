Er flüchtete in die Reitschule – Berner Polizei schnappt Drogen-Transporteur Am Freitag wollte sich in Bern ein Mann erfolglos einer Polizeikontrolle entziehen. Dieser trug insgesamt 45 Gramm Kokain in seinem Körper mit sich.

Elf solcher Fingerlinge gefüllt mit Kokain trug der Mann in sich. (Symbolbild) Foto: Archiv/zvg

Als eine Patrouille der Kantonspolizei Bern am Freitagabend einen Mann an der Neubrückstrasse in Bern kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht. Gemäss einer Mitteilung zog sich der Verdächtige in die Reitschule zurück. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn und konnten anhalten, obschon sie «von mehreren unbeteiligten Personen bedrängt und beschimpft» wurden.

Es stellte sich heraus, dass sich der 38-Jährige unter anderem illegal in der Schweiz aufhielt und zur Verhaftung ausgeschrieben war. Wie die Polizei ausserdem vermutete, hatte der Mann Drogen transportiert: In den darauffolgenden Tagen kamen elf Fingerlinge und Kugeln mit insgesamt rund 45 Gramm Kokain zum Vorschein, die sich der Mann eingeführt hatte. Er befindet sich aktuell in Haft und wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.