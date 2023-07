Die Loubegaffer – Berner Politnachwuchs in der «Arena» und Test mit Guns N’ Roses Ein bürgerliches Duo aus dem Kanton Bern konnte sich in der «Arena» von Fernsehen SRF profilieren. Und Bernexpo-Chef Tom Winter lässt Guns N’ Roses rocken. Die Loubegaffer

Ein junges Politduo aus dem Kanton Bern: Stephanie Gartenmann (Junge SVP) und Tobias Frehner (Jungfreisinnige) bei ihrem «Arena»-Auftritt. Foto: Screenshot SRF

Die Verantwortlichen der Diskussionssendung «Arena» von SRF feierten anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums am Freitag auch sich selbst. Alle ehemaligen Moderatoren und Sonja Hasler – die einzige Moderatorin – waren an der Jubiläumssendung dabei und blickten auf Höhepunkte zurück. Als Kontrastprogramm zu den Rückblicken mit viel Nostalgie und Selbstlob hatte Moderator Sandro Brotz Nachwuchstalente der vier im Bundesrat vertretenen Parteien eingeladen.

Zu den Gästen gehörten Tobias Frehner, Präsident der Jungfreisinnigen des Kantons Bern, und Stephanie Gartenmann, Vorstandsmitglied der Jungen SVP Schweiz. Die 21-Jährige aus Matten bei Interlaken ist die Tochter von Werner Gartenmann, dem ehemaligen langjährigen Geschäftsführer der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns). Auf eine Wahl durch das Volk warten Frehner und Gartenmann noch: Sie haben im vergangenen Jahr erfolglos für den Grossen Rat kandidiert. Aber sie zeigten mit ihrer Schlagfertigkeit, dass sie bereits «‹Arena›-tauglich» sind. Die beiden argumentierten in der TV-Sendung ziemlich genau auf der Linie ihrer Mutterpartei. So betonte Gartenmann: «Bei den Verhandlungen mit der EU sind für uns die direkte Demokratie und unsere Unabhängigkeit nicht verhandelbar. Wir wollen nicht, dass die Schweiz dies in Brüssel auf dem Silbertablett opfert.»

Stephanie Gartenmann von der Jungen SVP warnt vor einem Verlust der Unabhängigkeit der Schweiz. Foto: Screenshot SRF

Der 23-jährige Stadtberner Frehner sieht es entschieden anders: «Die Situation, die wir heute haben, ist insbesondere aus der Sicht der jüngeren Generation eine Katastrophe. Die EU ist unser wichtigster Handelspartner. Wenn es so weitergeht, setzen wir unseren Wohlstand aufs Spiel.» Danach stürzte er sich für Aussenminister Ignazio Cassis, seinen Parteikollegen, in die Bresche und plädierte dafür, die Spitzendiplomaten nun ihre Arbeit machen zu lassen. In der Diskussionsrunde fiel auf, dass sich Frehner betont staatsmännisch positionierte und gegen die SVP, aber auch gegen die SP austeilte. Den scharfen Ton, den er als Kritiker der rot-grünen Berner Stadtregierung gelegentlich wählt, schlug er in der «Arena» nicht an.

Tobias Frehner von den Jungfreisinnigen nahm bei seinem Auftritt Bundesrat Ignazio Cassis in Schutz. Foto: Screenshot SRF

Bernexpo-Chef Tom Winter wird am Mittwoch einen von ihm initiierten Grossauflauf auf dem Messegelände erleben. Die Rocker von Guns N’ Roses werden dann auf einer eigens dafür installierten Bühne im Rahmen ihrer Welttournee ihre Show zeigen. Für die nicht mehr ganz so fitten Fans liessen die Konzertveranstalter des Weltkonzerns Live Nation eine grosse Tribüne bauen.

Sänger Axl Rose und seine Band Guns N' Roses werden am Mittwoch in Bern ihre Hits spielen. Foto: Keystone

Das Open-Air-Gelände liegt unmittelbar neben der Baustelle für die neue Festhalle und soll Platz für 30’000 Gäste bieten. Für den Bernexpo-Chef ist das Konzert auch eine Art Probelauf, um die Beziehungen zu den grossen Playern im Konzertgeschäft zu intensivieren. Läuft alles nach Plan, soll Bern in zwei Jahren mit der neuen Festhalle eindeutig zum zweitwichtigsten Konzertstandort der Schweiz nach Zürich werden.

Die Konzertbühne für das Guns-N’-Roses-Konzert war am Montagnachmittag bereit für den Auftritt der Rockband. Foto: Stefan Schnyder

