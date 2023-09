Berner Pilotprojekt zum Kindeswohl – Zerstrittene Scheidungspaare müssen neu zum Gespräch antraben In der Stadt Bern ist am Freitag ein Zentrum für Familien in Trennung (ZFIT) eröffnet worden. Es soll Eltern helfen, tragfähige Lösungen für Kinder zu finden. Rahel Guggisberg

Kinder leiden oft, wenn die Eltern sich nicht mehr verstehen. Eine neue Beratungsstelle soll helfen. Foto: Getty Images

Zerbricht eine Familie, sind oft die Kinder die Leidtragenden. Das ist nichts Neues, aber noch immer Realität. Nun will der Kanton Bern Gegensteuer geben. Regierungsrätin Evi Allemann (SP) hat am Freitag ein Pilotprojekt vorgestellt. Neu müssen sich zerstrittene Paare vom Zentrum für Familien in Trennung (ZFIT) in Bern unterstützen lassen. Das Pilotprojekt ist geografisch auf die Stadt Bern und das Berner Mittelland beschränkt sowie auf deutschsprachige Paare und dauert zwei Jahre.

Das Ziel ist, eine tragfähige Lösung für die Kinder zu finden. «Väter und Mütter sollen auch nach einer Trennung ihre Elternrolle weiterhin gemeinsam im Sinne des Kindeswohls wahrnehmen können», sagt Evi Allemann (SP), die Direktorin für Inneres und Justiz. Das Projekt soll zeigen, ob Konflikte bei den betroffenen Familien gelöst werden können.

In der Schweiz liessen sich im Jahr 2022 die Eltern von rund 13’000 Kindern scheiden. Hinzu kommt eine etwa gleich grosse Zahl von Kindern unverheirateter Eltern, die sich trennen. Die Scheidung oder Trennung der Eltern kann für Kinder und Jugendliche ein kritisches Lebensereignis und insbesondere in strittigen Fällen eine grosse Belastung darstellen.

Die Medienkonferenz fand im Zentrum für Familien in Trennung (ZFIT) mit Guido Fluri (Präsident Guido-Fluri-Stiftung & Kescha) und Regierungsrätin Evi Allemann statt. Foto: Raphael Moser

Erfahrungen mit schwierigen Situationen bei zerbrochenen Familien hat die Berner Oberrichterin Anastasia Falkner, Mitinitiantin des neuen Angebots. Anlässlich einer gerichtlichen Kindsbefragung sagte ihr ein 6-jähriger Bub: «Mama und Papa sollen sich wieder Hallo sagen.» Er werde von Mama auf dem Spielplatz bei der Schaukel allein gelassen, bis Papa zu ihm komme. Sie würden dann zusammen spielen, und der Papa gehe wieder weg, bevor die Mama komme. Die Erwachsenen wollten sich laut dem Kind nicht sehen. Sein grösster Wunsch sei, seine Eltern würden wieder miteinander sprechen. Anastasia Falkner sagt: «Gerade in solchen Situationen braucht es eine Lösung im Sinne des Kindeswohls.»

«Eine Einigung war absolut aussichtslos»

Wenn ein Paar beim Gericht eine Trennungs- oder Scheidungsklage einreicht, wird zuerst die Möglichkeit einer Einigung ausgelotet. Manchmal wird vor diesem Termin das Kind angehört. Denn an einer Scheidungsverhandlung ist das Paar vertreten, die dritte Partei einer Trennung oder Scheidung, also die Kinder, fehlen.

Anastasia Falkner erklärt: «In dem Fall mit dem 6-jährigen Jungen war an der Einigungsverhandlung sofort klar, dass ein Konflikt zwischen den Eltern besteht und sie ihre Paar-Ebene nicht von der Eltern-Ebene trennen können.» Die physischen Verletzungen und die Emotionen waren so stark, dass sie die Bedürfnisse ihres Kindes nicht mehr wahrnehmen konnten. «Eine Einigung war absolut aussichtslos. Ich hätte mir gewünscht, ich könnte die Eltern irgendwie emotional auf die Eltern-Ebene fokussieren. Dieses Instrument stand mir aber nicht zur Verfügung.» Genau in solchen Fällen kommt nun die neue Stelle ins Spiel.

Das ist der Ablauf

Wie ist das neue System ausgestaltet? Kann bezüglich der Kinderbelange – insbesondere der Betreuung, der elterlichen Obhut und persönlichen Kontakte – in der ersten Anhörung von verheirateten Eltern keine Einigung erzielt werden, ordnet das Gericht eine Beratung beim neuen Zentrum an. Gleichzeitig wird ein Fortsetzungstermin, spätestens vier Monate danach, vereinbart. Falkner sagt: «Anstatt die Eltern mit dieser für die ganze Familie schwierigen Belastungssituation allein zu lassen, soll ein gemeinsamer Weg und eine Bewältigung der Emotionen angestrebt werden.»

Charlotte Christener (Präsidentin Kesb Stadt Bern) und Anastasia Falkner (Oberrichterin am Obergericht des Kantons Bern) erläutern die neue Stelle. Bild: Raphael Moser

Dasselbe soll auch bei unverheirateten Eltern gelten, die sich über Kinderbelange streiten und bei denen die Kinder- und Erwachsenschutzbehörde (Kesb) zuständig ist. «Das ZFIT ist in dieser Form neuartig», sagt Charlotte Christener, Präsidentin der Kesb Bern Stadt. Dahinter steckt die Idee, dass Eltern, egal ob nun verheiratet oder nicht verheiratet, dieselbe Beratung erhalten sollen – mit dem Ziel, das zu erreichen, was sich Kinder am meisten wünschen: keinen Elternteil zu verlieren.

Aus der Sicht der Berner Anwältin Carmen Rosat von der Kanzlei Rosat AG ist diese Stelle sinnvoll, weil die Familiengerichte dauerhaft überlastet seien. Die Eheschutzverfahren dauerten in der Regel zu lange. «Dies bedeutet, dass die strittigen Parteien bis zum Eheschutzentscheid im luftleeren Raum stehen.» Die Parteien könnten sich offensichtlich über Obhut und Betreuung nicht einigen und müssen trotzdem irgendwie ein Arrangement bis zum Gerichtsentscheid finden.

Das Kindeswohl orientiert sich an den Grundbedürfnissen der Kinder. Eine angeordnete Beratung soll Eltern helfen, im Sinne ihres Nachwuchses zu handeln. Bild: Raphael Moser



Das neue, obligatorische Angebot kostet 2500 Franken pro Familie, welche die Eltern bezahlen müssen. Es läuft mit diesen Kosten genau gleich wie bei Verfahrenskosten einer Scheidung. Anastasia Falkner sagt: «Wir sind der Meinung, dass es am Schluss weniger kosten wird als die Gutachten und die Beistandschaften, die früher in solchen Fällen verfasst wurden.» Diese beliefen sich über 10’000 Franken.

Eine Vereinbarung

Führen die Beratungsgespräche im ZFIT zu einer Vereinbarung zwischen den Scheidungswilligen, so wird das Gericht diese anlässlich des Fortsetzungstermins in aller Regel genehmigen. Konnte keine Vereinbarung oder nur eine Teilvereinbarung abgeschlossen werden, so reicht die beratende Fachperson einen Bericht über den Ablauf der Beratung und die Situation der Familie mit konkreten Vorschlägen für das weitere Vorgehen ein. Das Gericht kann die beratende Fachperson als sachverständige Person zur Verhandlung beiziehen und zum weiteren Vorgehen anhören. Das sieht die Zivilprozessordnung vor.



Erfahrungen mit einer solchen Behörde gibt es aus Australien: Hochstrittige Paare können dort dank eines schnelleren Verfahrens innert überschaubarer Zeit ihre Konflikte lösen. In Bern erhoffen sich die Verantwortlichen eine bessere Vernetzung zwischen den Gerichten und der Kesb mit den beteiligten Personen und Institutionen.

Die Anwältin Carmen Rosat sagt: «Eine Trennung ist vielfach ein emotionaler und finanzieller Gau.» Gerade wenn es darum gehe, eine Lösung für die Trennungsphase zu finden, seien grosse Emotionen im Spiel. Die gegenseitig zugefügten psychischen Verletzungen seien noch sehr frisch, weshalb die Kompromissbereitschaft sehr klein sei.



Eine Trennung ist für Familien oft sehr schwer. Foto: Ghetty

Das Pilotprojekt wird von einem Trägerverein aus Fachleuten durchgeführt und von der Universität Freiburg evaluiert. Ist es erfolgreich, könnten standardisierte Verfahren zur Konfliktdeeskalation und spezialisierte Beratungsstellen schweizweit eingeführt werden. Dafür müsste das Zivilprozessrecht des Bundes angepasst werden. Unterstützt wird das ZFIT auch vom Unternehmer Guido Fluri, der sich seit längerem mit verschiedenen Projekten für den Kindesschutz engagiert. Er sagt: «Das Zentrum für Familien in Trennung ist ein Leuchtturmprojekt – auch für das Bundesamt für Justiz.» Das Wohl der Kinder liege ihm sehr am Herzen. Sofern finanzielle Mittel fehlen würden, werde die Guido-Flury-Stiftung dafür aufkommen. Eine konkrete Summe nannte er nicht.



