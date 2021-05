Kleine Kundgebung auf Bundesplatz – Berner Pflegende fordern mehr Lohn, mehr Zeit und mehr Respekt Pflegende in der ganzen Schweiz forderten heute mit Strassenaktionen bessere Arbeitsbedingungen. In Bern nahmen etwa 100 Personen an der Abschlusskundgebung teil.

Gegen hundert Pflegende beteiligte sich an der Abschlusskundgebung auf dem Bundesplatz. Foto: Keystone/Christian Zingg

Auch in Bern haben Pflegende am Mittwoch auf ihre Anliegen, Sorgen und Nöte aufmerksam gemacht. An Informationsständen auf dem Bahnhof- und auf dem Bärenplatz wiesen sie insbesondere auf die schwierigen Arbeitsbedingungen hin.

Den Schlusspunkt am Tag der Pflege setzten der Berufsverband SBK und die Gewerkschaften VPOD und Unia mit einer kleinen Kundgebung auf dem Bundesplatz. Knapp hundert Pflegende beteiligten sich an der Aktion.»Mehr Lohn, mehr Zeit und mehr Respekt" forderten sie auf einem Transparent.

Der Pflegeberuf sei «ein wunderbares Handwerk», betonte Manuela Kocher-Hirt, Präsidentin der Sektion Bern des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), in einer Grussbotschaft auf der Website des Verbandes.

Doch dieses Handwerk brauche bessere Rahmenbedingungen. Dazu gehöre auch ein besserer Gesundheitsschutz. Ganz besonders benötigt werde zudem mehr Nachwuchs, um den steigenden Bedarf der Bevölkerung an Pflege überhaupt decken zu können.

