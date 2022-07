Wegen Russland-Investitionen – Berner Pensionskassen müssen Millionenbeträge abschreiben 12 Millionen Franken verliert die Bernische Lehrerversicherungskasse, weil sie indirekt an russischen Firmen beteiligt ist. Es ist kein Einzelfall. Quentin Schlapbach

Noch vor gut einem Jahr, am virtuellen World Economic Forum 2021, warb Russlands Präsident Wladimir Putin für Investitionen in die russische Wirtschaft. Foto: Keystone

Am 24. Februar fuhren russische Panzer in der Ukraine ein. Noch am selben Tag begann ein in der Wirtschaftsgeschichte beispielloser Abnabelungsprozess. Die westlichen Länder – darunter auch die Schweiz – stellten ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland praktisch komplett ein. Über Nacht wurden die Konten und Vermögen von sanktionierten Russinnen und Russen eingefroren.