Samstagnacht in der Innenstadt – Berner Partygänger tun sich mit der Maskenpflicht schwer Manche Clubbesucher in Bern würden sich im Ausgang eine 2-G-Regelung wünschen. Die Maskenpflicht werde nur mittelmässig umgesetzt. Damaris Hohler

Nando Hofmann und Ken Zimmermann vor der Taxi-Bar. Foto: Manuel Zingg

Samstagnacht vor dem Berner Club Le Ciel am Bollwerk: Junge Leute stehen in Scharen vor den Eingangstüren, trinken ihre Café-de-Paris-Flasche leer und rauchen noch eine letzte Zigarette vor dem Clubbesuch. Es scheint so zu sein wie immer. Doch in einem Punkt unterscheidet sich die heutige Partynacht von anderen. «Muss man Maske tragen?», fragt der 23-jährige Clément Cornillet etwas verdutzt, als er auf die neue Regelung angesprochen wird.

Seit letztem Montag gilt in Bern eine Maskenpflicht für Veranstaltungen mit und ohne Zertifikatspflicht. Nur beim Essen und Trinken in einem abgetrennten Bereich braucht es keine. Doch von dieser neuen Regel haben viele Clubgängerinnen und -gänger offensichtlich noch nichts gehört. «Ich hätte mir eine bessere Information von den Clubs gewünscht», sagt Jasmin Kucis an der Bad-Taste-Party im Bierhübeli und rückt ihre Skibrille zurecht. «Unter diesen Umständen hätte ich mir den Clubbesuch wohl zweimal überlegt.»