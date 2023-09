Berner Oberländer Pioniere – Sie machten Monroe zur Schweizer Käsehauptstadt der USA Karl Pfister verliess vor 100 Jahren das Lauterbrunnental und wanderte in die USA aus. Dort wurde er einer von vielen Schweizer Käsern, die ein Dorf zur Käsemetropole des Landes machten. Hans Heimann

Direkt an den Wohnteil bauten die Schweizer Einwanderer in Monroe die Käserei. Die Milchproduzenten lieferten ihre Milch mit Ross und Wagen an. Foto: PD/National Historic Cheesemaking Center Monroe

Laut den Eintragungen der Einwanderungsbehörden in New York reiste Karl Pfister am 2. September 1923 mit dem Dampfschiff SS Belgenland aus dem französischen Hafen Cherbourg in die Vereinigten Staaten ein. In diesem Jahrzehnt war der 18-Jähriger einer von rund 30'000 Schweizer Immigranten.