Rösti triumphiert vor Mani – Berner Oberländer Doppelsieg an der SM im Wallis Lars Rösti gewinnt im Super-G überlegen Gold. An der Zeit des Obersimmentalers scheitern mit Marco Odermatt und Carlo Janka selbst die Stars von Swiss-Ski. Adrian Horn

Daumen hoch: Die Startnummer 5 ist in Zinal die Nummer 1 – Lars Rösti ist Schweizer Meister. Foto: Swiss-Ski/zvg

Einen gerade für ihn nicht immer einfachen Winter beschliesst Lars Rösti mit einer brillanten Fahrt. Er deklassiert an der Schweizer Meisterschaft die Konkurrenz, welche unter anderem aus Marco Odermatt, Carlo Janka und Niels Hintermann besteht. Einzig der Diemtigtaler Nils Mani (0,63) vermag einigermassen mitzuhalten; der Rest des Feldes verliert über eine Sekunde. Die beiden feiern im Super-G damit eine Art Berner Oberländer Doppelsieg.

Rösti, der Juniorenabfahrtsweltmeister von 2019, gewann in dieser Saison zwar an selber Stelle ein Europacuprennen, und auf höchster Stufe überzeugte er mit Rang 6 im Training zur Abfahrt in Gröden. Doch die Leistungen heuer entsprachen nicht jederzeit den hohen Erwartungen des 23-jährigen Speedtalents.

Nationale Meisterschaften geniessen in der Szene keinen besonders hohen Stellenwert. Oft nimmt die Elite zumindest nicht geschlossen teil. In Zinal, Wallis, fehlt etwa Beat Feuz. Doch das starke Abschneiden dürfte den Berner Oberländern Mut machen für das langwierige Sommertraining.