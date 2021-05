MFB-Award – Berner Musiker für ihr Schaffen im Corona-Jahr ausgezeichent Die Musikförderung Bern (MFB) hat ihre Awards für 2020 an die Electro-Künstlerin Casanora, die Rockband Willibald und den Rapper Nate verliehen. Sibylle Hartmann

Ihr Titel «No Surprise» wurde zum «Song of the Year» 2020 gekürt: Die Berner Musikerin Nora Ringgenberg. Foto: Nicole Philipp

Trotz mehrheitlich leeren Konzertbühnen im vergangenen Jahr haben Berner Musikerinnen und Musiker hinter den Kulissen in ihren Studios und Übungsräumen intensiv weitergearbeitet. Die Electro-Künstlerin Casanora, die Noise-Rock-Band Willibald und der Mundartrapper Nate werden von der Musikförderung Bern (MFB) für ihr Schaffen im Corona-Jahr ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst.

Den Award für den «Song of the Year» erhält die Bernerin Nora Ringgenberg, die ihre Kunst selber als multimediales, genreübergreifendes, musikalisches Erlebnis bezeichnet. Vor einem Jahr wurde sie bereits vom M4Music-Festival als vielversprechendste Electro-Künstlerin ausgezeichnet. Ihr preisgekrönter Song heisst «No Surprise».

Das «Album of the Year» 2020 von Willibald heisst «Le roi est mort». Das Werk sei eruptiver Noise Rock, der die Welt in einen Malstrom aus Lärm und Liebe reisst, wie es in der Mitteilung heisst. Wie Casanora erhalten auch die Bandmitglieder von Willibald 1000 Franken.

Charles Grögli, Deborah Spiller und Naemi Zurbrügg von der Berner Rockband Willibald. Foto: Nicole Philipp

Der Förderpreis geht an den erst 20-jährigen Berner Rapper Nate. Er erhält während eines längeren Zeitraums finanzielle Unterstützung in den Bereichen Kommunikation, Promotion oder Produktion in

der Höhe von 3000 Franken.

Die Musikförderung Bern (MFB) engagiert sich seit 2016 als Verein für Lebendigkeit, Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Rock-, Hiphop-, Elektro- und Popmusik im Raum Bern. Insgesamt wurden 47 Songs, 13 Alben und 34 Eingaben eingereicht. Die Preise werden in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben.

Verliehen werden die Preise am 30. Oktober 2021 im ISC Bern.



