Gericht verschärft Strafe – Berner Milieu-Wirt muss ins Gefängnis Er versteckte sein Geld vor dem Staat und wurde verurteilt. Dass er die Strafe nicht akzeptierte, kommt den Barbetreiber nun teuer zu stehen. Adrian Hopf-Sulc

Der Verurteilte wirtete unter anderem in der Taxi-Bar in der Berner Speichergasse. Archivfoto: Franziska Rothenbühler

Der Mann lebte mit seiner Frau in einem Haus mit Pool und Alpenblick in der Agglomeration von Bern. Dass er der bernischen Steuerverwaltung fast 1,8 Millionen Franken schuldet, kümmerte den Gastro- und Immobilienunternehmer im Dunstkreis des Rotlichtmilieus wenig. Sein Vermögen versteckte er vor seinen Gläubigern – mit Tricks, die typisch sind für Geschäfte an der Grenze zwischen legaler und illegaler Wirtschaft.