Je 9000 Franken – Berner Literaturpreise an drei Autorinnen und drei Autoren Aus insgesamt 85 aktuellen Werken hat die deutschsprachige Literaturkommission des Kantons Bern sechs ausgezeichnet.

Erhält einen der sechs Berner Literaturpreise: Arno Camenisch. Foto: David Baer

Der Kanton Bern vergibt die Literaturpreise 2021 an Carol Blanc, Arno Camenisch, Regina Dürig, Jessica Jurassica, Pedro Lenz und Lorenz Pauli. Das teilte die Bildungs- und Kulturdirektion am Dienstag mit.

Die Auszeichnungen erfolgen auf Empfehlung der deutschsprachigen Literaturkommission. Den Preis erhalten Carol Blanc für ihre Kurzgeschichten in «Wohäre überhoupt. Morgengeschichten», Arno Camenisch für den Roman «Der Schatten über dem Dorf», Regina Dürig für die Novelle «Federn lassen», Jessica Jurassica für den Roman «Das Ideal des Kaputten», Pedro Lenz für den Roman «Primitivo» und Lorenz Pauli für den Jugendroman «Der beste Notfall der Welt».

Die Preise sind mit je 9000 Franken dotiert und werden Ende August verliehen. Den Buchpreis in gleicher Höhe erhalten die Herausgeberinnen Fork Burke, Myriam Diarra und Franziska Schutzbach für ihr Buch «I will be different every time. Schwarze Frauen in Biel».

Die deutschsprachige Literaturkommission des Kantons Bern hat insgesamt rund 85 Werke besprochen. Berücksichtigt wurden aktuelle Buchpublikationen aller Gattungen, öffentlich aufgeführte Theaterstücke, Hörbücher und -spiele, Spoken-Word-Texte sowie Kinder- und Jugendbücher.

SDA/mb

