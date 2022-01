Unterstützung für Hebammen – Berner Linke wollen Geburtshaus Luna retten Die drohende Schliessung des Geburtshauses in Ostermundigen wird weitherum bedauert. Doch wer trägt die Verantwortung? Brigitte Walser

Die Politik will herausfinden, wo der Schuh drückt. Sie verlangt Lösungen für das Geburtshaus Luna. Foto: Enrique Muñoz García

Die Nachrichten zum Geburtshaus Luna in Ostermundigen rufen die Politik auf den Plan. Das bernische Gesundheitsamt hat dem Geburtshaus die Betriebsbewilligung entzogen. Dies, weil das Geburtshaus ab Januar keinen Kooperationsvertrag mehr vorweisen kann, der garantiert, dass im Notfall ein Arzt oder eine Ärztin in 15 Minuten vor Ort ist. Bisher hatte das Geburtshaus mit Schutz und Rettung Bern einen solchen Vertrag, der Rettungsdienst hat diesen aber auf Ende Jahr gekündigt.

Die Stadtberner und die kantonale SP fordern Geburtshaus und Rettungsdienst auf, die Gespräche wieder aufzunehmen. Im Berner Stadtrat hat die SP/Juso-Fraktion eine interfraktionelle Motion vorbereitet, welche eine Vertragserneuerung verlangt. Das Geburtshaus sei akut von der Schliessung bedroht, es sei rasch eine Lösung nötig.

Die Grünen Kanton Bern haben eine Petition lanciert, in welcher sie die kantonale Gesundheitsdirektion auffordern, mit den Beteiligten eine Lösung zu finden. Bereits hat auch Grossrätin Natalie Imboden eine Motion angekündigt.

Andere verlangen erst Erklärungen. So beteiligt sich etwa die GLP nicht an der interfraktionellen Motion. Co-Fraktionspräsidentin Marianne Schild sagt: «Das Geburtshaus ist beliebt, und ich wünsche mir persönlich sehr, dass es bestehen bleibt.» Noch sei aber nicht klar, wo das Problem liege und was die beste Lösung sei. «Zuerst muss geklärt werden, ob das kantonale Gesetz oder die Geschäftsführung von Luna die sinnvolle Weiterführung des Betriebs verhindert», so Schild. Ausserdem sei die verlangte Dienstleistung für Schutz und Rettung sachfremd.

Fehler gefunden?Jetzt melden.