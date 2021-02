Detailhandel im Lockdown – Berner kurbelt sein Modegeschäft mit Instagram an Viele Läden versuchen, mit neuen Ideen trotz Lockdown einen gewissen Umsatz zu erwirtschaften. Der Berner Alain Zingg setzt mit Erfolg auf Instagram. Rahel Guggisberg

Alain Zingg in seinem Laden Kleiderschrank am Theaterplatz: Im letzten Lockdown konnte er rund 60 Prozent des Umsatzes über Instagram auffangen. Foto: Beat Mathys

Für fast jeden Inhaber eines Modegeschäfts ist die aktuelle Situation eine Katastrophe: «Ich erhielt kistenweise neue Frühlingsware angeliefert und musste das Geschäft schliessen», erzählt Alain Zingg. Ihm gehört das Geschäft Kleiderschrank, das sich in einem Untergeschoss am Theaterplatz in Bern befindet. Es bietet ausschliesslich Herrenmode an. Zum Sortiment gehören Marken wie Scotch & Soda, LeDeux oder Gabba.

Als im Frühling 2020 der erste Lockdown verhängt wurde, sass er gerade im Restaurant Lorenzini: «Was mache ich nun?», fragte er sich. Er kaufte schwarze Farbe und nutzte die Zeit, um den Umbau voranzutreiben, den er schon länger im Kopf hatte. Beim Streichen kam ihm die Idee, während der Zeit des Lockdown die Socia-Media-Plattform Instagram als Verkaufskanal zu nutzen. InstaSchrank nannte er das Projekt. Der Name setzt sich aus dem Wortanfang von Instagram und dem Wortende von Kleiderschrank zusammen. Einen Internetshop dagegen hat er nicht eröffnet.