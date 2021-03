Nach Räumung des Sitzstreiks – Berner Klimastreikende protestieren beim Regierungsrat Es sei absurd, 180 Menschen anzuzeigen, obwohl der Sitzstreik Corona-konform gewesen sei. Das schreibt Klimastreik Bern in einem Brief an die Kantonsregierung. Christoph Hämmann

Bern, 19. März 2021: Am Waisenhausplatz werden Klimaaktivistinnen und -aktivisten von der Polizei weggewiesen. Foto: Raphael Moser

Die Kantonspolizei Bern kannte kein Pardon: Am vergangenen Freitag kontrollierte sie auf dem Waisenhausplatz rund 200 Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die sich dort zum Sitzstreik versammelt hatten, und wies sie weg. Rund 180 Personen würden angezeigt, meldete die Polizei im Anschluss.

Das sei «absurd», schreibt Klimastreik Bern nun in einem offenen Brief an die Kantonsregierung, schliesslich habe man «eine Corona-konforme Durchführung der Aktion gewährleistet». Zwar war die Demo nur für maximal 15 Personen bewilligt worden, man habe sich aber in Kleingruppen organisiert, die Abstand zueinander gehalten hätten, so Klimastreik Bern, und alle Teilnehmenden hätten Masken getragen.