Herr Pfister, die Witterung in diesem Frühling macht Ihnen Sorgen. Warum?

In den letzten 1000 Jahren folgten auf trockene Frühjahre oft extrem heisse und trockene Sommer. Heuer waren März, April und Mai sehr trocken. Niemand kann sagen, ob nun auch ein trockener Sommer folgen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erheblich. In den letzten 1000 Jahren war dies in 33 Jahren der Fall – aber nur 16-mal in den letzten 664 Jahren.