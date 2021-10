Bond füllt die Kinokassen – Berner Kinosäle füllen sich wieder Einsam vor der grossen Leinwand? Nicht mehr. Doch das Vor-Pandemie-Niveau der Zahl der Zuschauerinnen ist noch nicht erreicht. Sabine Gfeller

Ob Samstagabend oder Montagnachmittag: Das Kino lockt wieder vermehrt Leute an. Foto: Adrian Moser

In einer Viertelstunde beginnt die Vorstellung des neuen James-Bond-Films «No Time to Die». Vor dem Cine Bubenberg in Bern stehen die Leute Schlange, an der Bar geht ein Popcornsack nach dem andern über die Theke, und im Kinosaal bleiben quasi nur die zwei vordersten Reihen leer.

Das liege am Blockbuster, der viele Leute anlocke, sagt Edna Epelbaum. Sie betreibt und besitzt unter anderem die Quinnie-Cinemas-Gruppe in Bern, zu welcher das Cine Bubenberg gehört. Grosse Hollywoodstreifen helfen laut der 49-Jährigen, die Herbstsaison gut zu starten. Seit der Wiederöffnung im April seien die Kinosäle nicht nur beim Oscargewinner «Nomadland» voll: auch bei «Drunk» oder dem Schweizer Film «Monte Verità».