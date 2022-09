Ausstellung im Zentrum Paul Klee – Berner Kindermuseum Creaviva gewinnt europäischen Preis Das Berner Kindermuseum Creaviva ist am Freitag mit dem diesjährigen «Kinder in Museen»-Preis ausgezeichnet worden.

Pia Lädrach und Katja Lang (3. und 4. v.l.) vom Berner Kindermuseum Creaviva bei der Preisverleihung am Freitag in Luxemburg – neben ihnen (2. v.l.) Prinzessin Sibilla von Luxemburg. Foto: zvg

Das Berner Kindermuseum Creaviva ist am Freitag zusammen mit einem englischen Museum mit dem diesjährigen «Kinder in Museen»-Preis ausgezeichnet worden. Das Berner Museum erhielt die Auszeichnung für seine Rolle bei der Ausstellung «Leuchtendes Geheimnis» im Zentrum Paul Klee (ZPK) in Bern.

Für diese Ausstellung, welche Ende September zu Ende ging, wählten Kinder die Werke aus und bestimmten die Geschichte, die den roten Faden der Ausstellung bildete. Dieser Ansatz gefiel der Jury des «Kinder in Museen»-Preises, wie es in einer am Samstag vom Creaviva-Museum versandten Mitteilung heisst.

Die Jury schreibt darin, das ZPK und das in diesem Zentrum integrierte Kindermuseum Creaviva hätten die Grenzen des Kunsterlebnisses erweitert, indem sie Kinder zu Ausstellungskuratoren machten. Das Vorgehen zeige, was möglich sei, wenn man Kinder gleichberechtigt in ein Projekt einbeziehe.

Verliehen wurde der Preis in Luxemburg von der Europäischen Museumsakademie und von der Internationalen Vereinigung «Hands On!» für Kinder in Museen. Er ist mit 2500 Euro dotiert und wird seit 2011 vergeben. Dreizehn Museen bewarben sich in diesem Jahr für die Auszeichnung.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.