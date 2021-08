Coronavirus in der Schweiz - +++ Berner Kinderarzt: Corona-Risiko beim Schulstart gering +++ Schweiz schickt Hilfsgüter nach Vietnam

Kanton bietet Spontanimpfungen bei Heimspielen des FC St. Gallen an

Die Staatskanzlei St. Gallen richtet sich mit einem Appell an die Bevölkerung mit dem Wortlaut: «Impfen gegen Covid-19: Entscheide dich jetzt!» «Mit Blick auf die wieder steigende Zahl an Ansteckungen und um eine gute Ausgangslage für den Herbst zu schaffen, ist es wichtig, dass sich die noch unentschlossenen Personen über die Covid-19-Impfung informieren und jetzt ihren Impfentscheid fällen. Je mehr Personen sich gegen Covid-19 impfen lassen, desto eher wird eine Normalisierung des öffentlichen Lebens möglich», heisst es weiter im Communiqué. Der Kanton biete deshalb neu auch «Walk-In-Impfungen» in den Impfzentren an.

Zudem werde der Kanton Spontanimpfungen an Anlässen anbieten wie zum Beispiel vor Heimspielen des FC St. Gallen. Erstmals soll das schon am übernächsten Samstag vor der Super-League-Partie des FCSG gegen den FC Sion der Fall sein. Übermorgen Samstag treten die Ostschweizer in der 1. Cup-Hauptrunde beim Berner Erstligisten FC Münsingen an. Darüber hinaus intensiviert der Kanton die Kommunikationsaktivitäten zur Covid-19-Impfung. So wird die Bevölkerung im Radio und in Onlinemedien auf die Kampagne «Entscheide dich jetzt!» aufmerksam gemacht.

Fussball-Fans können sich ab übernächsten Samstag vor dem St. Galler Kybun-Park impfen lassen. Foto: Ennio Leanza (Keystone/Archiv)

Bisher hätten sich im Kanton St. Gallen rund 263'000 Personen mindestens einmal gegen Covid-19 impfen lassen. Das entspriche einer Quote von über 50 Prozent, schreibt die Staatskanzlei weiter.