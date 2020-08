Detailhandel in der oberen Altstadt – Berner Kartenladen Chat Noir zieht um Seit der Corona-Pandemie geraten die Mieten für Geschäftsflächen in der Stadt Bern unter Druck. Mieter verlangen günstigere Konditionen. So auch das Fachgeschäft Chat Noir. Rahel Guggisberg

Vor zwei Jahren haben Andreas und Guri Jordi (hinten) das Geschäft an ihre Kinder übergeben. Seither treffen die Geschwister Björn und Kim Jordi (unten im Bild) die unternehmerischen Entscheide. Foto: Nicole Philipp

Der Geschenkartikelladen Chat Noir ist eines der wenigen Fachgeschäfte in Familienbesitz in der oberen Altstadt. Sein Merkmal ist die Treppe ins Untergeschoss, wo es Tausende verschiedener Postkarten hat. Im Februar 2021 verlässt der Laden diese Liegenschaft und zieht auf die gegenüberliegende freie Fläche neben dem Modehaus Ciolina an die Marktgasse 53.