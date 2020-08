Bonus für Corona-Einsatz – Berner Kantonsangestellte erhalten Sonderprämie Mitarbeitende der Gesundheitsdirektion bekommen für ihren Effort während der Corona-Krise einen Bonus ausbezahlt. Aber auch einige Firmen entschädigen ihre Mitarbeiter. Quentin Schlapbach , Julian Witschi

Im Dauereinsatz: Das Contact-Tracing-Team des Kantons Bern gehörte zu den Einheiten, die in den letzten Wochen einen Sondereffort leisten mussten. Foto: Ruben Wyttenbach

60-Stunden-Wochen, Sitzungen bis tief in die Nacht, Einsätze auch am Wochenende – die Corona-Pandemie brachte einige Mitarbeitende der Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in den letzten Wochen an ihre physische und psychische Belastungsgrenze. Dienststellen wie das Kantonsarztamt waren plötzlich mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert, welche die personellen Ressourcen dramatisch überstiegen.