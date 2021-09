Neuer Job für Linda Nartey – Berner Kantonsärztin wird Vizedirektorin des BAG Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey verlässt den Kantonsärztlichen Dienst auf Ende Jahr. Sie wird Vizedirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung im Bundesamt für Gesundheit.

Wird ab Januar 2022 Vizedirektorin des BAG: Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey wird ab 2022 Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Dies gab der Kanton Bern am Mittwoch bekannt.

Nartey war seit 2018 Berner Kantonsärztin sowie Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz. In dieser Funktion trat sie in den letzten Monaten häufig an den Medienkonferenzen des Bundes zur Coronapandemie auf.

Nartey habe den Kanton Bern «mit grosser Kompetenz und höchstem Engagement» durch die Corona-Krise geführt, schreibt die Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Nartey war seit 2018 Berner Kantonsärztin, nachdem sie von 2014-2017 das Amt als Stellvertreterin innehatte. («Die Nervenstarke»: Lesen Sie hier das Porträt über Linda Nartey.)

Wer im Kanton Bern ihre Nachfolge übernimmt, ist noch offen. Die laufenden Arbeiten übernimmt die stellvertretende Kantonsärztin Barbara Grützmacher.

chh/sda

