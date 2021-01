Geldsegen trotz Corona – Berner Kantonalbank schreibt Rekordgewinn Dank der Zunahme von Spargeldern und Hypothekarkrediten stieg der Gewinn der BEKB im Pandemiejahr 2020 um 3,9 Prozent auf 148,4 Millionen Franken. Julian Witschi

Der Sitz der BEKB am Bundesplatz. Die Bank ist trotz Corona auf Kurs und erhöht die Dividende an die Aktionäre. Foto: pd

Banken gehören bislang zu den Gewinnern der Coronakrise. Die einen Kundinnen und Kunden sparen in diesen unsicheren Zeiten mehr, weil sie zum Beispiel nicht mehr weit in die Ferien reisen können oder vorläufig auf ein neues Auto verzichten. Andere investieren in grösseren Wohnraum, da man vermehrt zuhause arbeitet. So nehmen die Hypothekarkredite und die Spargelder zu.

Auch die Berner Kantonalbank profitiert davon. Die Hypothekarkredite wuchsen letztes Jahr um 3,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Franken. Insgesamt nahmen die Kundenausleihungen um 3,7 Prozent auf 24,9 Milliarden Franken zu. Auf der anderen Seite kletterten die Kundengelder gar um 6,6 Prozent auf 24,6 Milliarden Franken.

Das Zinsgeschäft als Haupteinnahmequelle warf damit deutlich mehr ab. Die Zunahme beträgt 6,6 Prozent auf 279,2 Millionen Franken. Allerdings seien die weiteren finanziellen Auswirkungen der Pandemie schwierig prognostizierbar, schreibt die BEKB. Sie erhöht daher als Risikovorsorge die Wertberichtigungen um 10,5 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte sie umgekehrt noch Wertberichtigungen für 26,3 Millionen Franken auflösen können.

Notgeld für KMU Infos einblenden Noch vor den Coronakrediten des Bundes hat die BEKB, wie andere Kantonalbanken, ein eigenes Unterstützungspaket für kleinere und mittelgrosse Unternehmen (KMU) der Region geschnürt. Sie stellte 50 Millionen Franken als Sonderdarlehen bereit. Im Rahmen des Hilfspakets des Bundes wurden bis Ende Juli rund 2400 Kredite im Umfang von knapp 350 Millionen Franken gesprochen. BEKB-Chef Armin Brun ergänzt, dass die Bank rasch und unkompliziert bei Liquiditätsengpässen geholfen und das regionale Gewerbe zudem mit gezielten Investitionen unterstützt habe. Die BEKB vergebe seit jeher drei Viertel ihres jährlichen Auftragsvolumens von über 100 Millionen Franken an rund 1000 regionale Unternehmen. (jw)

Der Jahresgewinn stieg trotzdem auf den neuen Höchstwert von 148,4 Millionen Franken. Denn die BEKB konnte den Sachaufwand wesentlich drücken und Reserven für allgemeine Bankrisiken auflösen. So kündigt die Kantonalbank die 25. Dividendenerhöhung in Folge an: Die Bank schüttet nach 8,4 Franken im Vorjahr nun 8,8 Franken pro Aktie aus. Davon profitiert der Kanton Bern, der Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 51,5 Prozent ist. Für das laufende Jahr kündigt BEKB-Chef Armin Brun jedoch aufgrund von Investitionen und den unsicheren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einen leicht tieferen Jahresgewinn an.