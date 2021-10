Die Loubegaffer – Berner ist der Vater des Covid-Zertifikats, und Bern Welcome lockt mit Bier Nationalrat Lorenz Hess gab den Anstoss für das Covid-Zertifikat. Und Berns Chefverkäuferin feiert mit einer Bieridee einen Erfolg. Das berichten die Loubegaffer. Die Loubegaffer

Nationalrat Lorenz Hess (Die Mitte) kämpfte fürs Covid-Zertifikat, und Manuela Angst schickte 550 Teilnehmende auf einen Bierspaziergang. Fotos: Raphael Moser und Alexandra Jäggi; Montage: René Wüthrich

Mit Vaterschaften ist es so eine Sache: Erfolgsprodukte wie die Swatch-Uhr haben plötzlich mehrere Väter, bei Flops hingegen will niemand der Vater der Idee gewesen sei. Beim derzeit politisch umstrittensten Instrument – dem Covid-Zertifikat – herrscht jetzt Klarheit. Der Berner NZZ-Journalist Hansueli Schöchli hat die Vaterschaft des Berner Nationalrats Lorenz Hess (Die Mitte) minutiös nachgezeichnet. Wie Hess im Artikel ausführt, hat er von Veranstaltern von Sport- und Kulturanlässen die Rückmeldung erhalten, dass sie sich ein solches Zertifikat wünschen, damit sie ihre Veranstaltungen möglichst rasch wieder vor vollem Haus durchführen können. Der eidgenössische Datenschützer machte ihm im Vorfeld der Frühlingssession zudem klar, dass es für ein Zertifikat eine gesetzliche Grundlage brauche. Hess blitzte in der Kommission mit seinem Vorschlag ab, ein solches einzuführen. Doch er liess nicht locker und brachte ihn im März als Einzelantrag ins Plenum, wo er Erfolg hatte. Das Motto «Nid lugg laa gwinnt» hat sich also auch bei dieser Vaterschaft bewährt.