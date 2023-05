Von den USA nach Dänemark – Berner Impfstofffabrik wechselt schon wieder den Besitzer Die Biotechfabrik in Thörishaus gehört neu einem dänischen Konzern. Die 140 Angestellten würden weiterbeschäftigt, verspricht dieser. Adrian Hopf-Sulc

Von den USA als wichtige Infrastruktur bezeichnet: Impfstoffproduktion in Thörishaus. Foto: Nicole Philipp (Archiv)

Selbst in Bern ist die kleine Fabrik in Thörishaus fast unbekannt. Doch sie gehört zur weltweiten kritischen Infrastruktur. Dies zumindest laut einer einst geheimen Liste des US-Aussenministeriums, die Julian Assange 2010 über seine Plattform Wikileaks publik machte.

Neben den Rohstoffminen, Industrieanlagen, Häfen und Unterseekabeln rund um den Planeten finden sich drei Schweizer Betriebe auf der Liste, allesamt Pharmafabriken: Roche in Basel (damals als Herstellerin des Vogelgrippe-Medikaments Tamiflu), CSL Behring im Berner Wankdorf (als Produzentin von Immunschwächemedikamenten) und eben die Fabrik in Thörishaus, die den Typhus-Impfstoff Vivotif herstellt.

Die Schluckimpfung gegen die Tropenkrankheit wird nach Europa und Nordamerika exportiert. Sie besteht aus lebenden Bakterien, die in Thörishaus in einem komplexen Verfahren gezüchtet werden.

Fünfmal verkauft und übernommen

So wichtig die Fabrik sogar aus US-Sicht ist, so unstet ist ihre jüngste Geschichte: Fünfmal wechselte das Werk den Besitzer. So wurde die damalige Berner Firma Berna Biotech 2006 an die niederländische Crucell verkauft, die einige Jahre später wiederum von Janssen Vaccines, einer Tochter des US-Konzerns Johnson & Johnson, gekauft wurde.

Janssen verkaufte das Werk bald weiter, an die US-Pharmafirma Paxvax. Diese wurde wiederum von Emergent Biosolutions geschluckt, einem ebenfalls in den USA beheimateten Impfstoffhersteller. Doch dieser geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten und benötigte flüssige Mittel.

In Bioreaktoren werden in Thörishaus Bakterien für sogenannte Lebendimpfstoffe gezüchtet. Archivfoto: Manu Friederich

Deshalb gelangt die Fabrik in Thörishaus nun wieder in europäische Hände: Ab sofort gehört sie zum Pharmakonzern Bavarian Nordic mit Sitz in Kopenhagen, wie dieser Anfang Woche mitteilte. Das Berner Werk wurde zusammen mit einem Forschungszentrum im kalifornischen San Diego und den Rechten an drei Impfstoffen für insgesamt 274 Millionen Dollar verkauft – plus weitere 110 Millionen Dollar, je nach künftigem Erfolg des Geschäfts.

Kampf gegen Chikungunya-Virus

Neben dem bewährten Typhus-Impfstoff befinden sich die neue Cholera-Impfung Vaxchora sowie ein dritter, sich noch in der Testphase befindlicher Impfstoff im verkauften Portfolio. Dieser schützt gegen das von der Tigermücke übertragene Chikungunya-Virus – eine medizinische Premiere. Sollte die Impfung auf den Markt kommen, winken laut Analysten dreistellige Millionenumsätze.

Mit seinem Fokus auf Tropenkrankheiten geriet das Berner Werk während der Corona-Pandemie in Probleme: Wegen der Reiseeinschränkungen ging die Nachfrage nach den Impfstoffen drastisch zurück. Es wurden Stellen im Verkauf abgebaut und Dutzende Produktionsmitarbeiter in Kurzarbeit versetzt.

Inzwischen laufen die Geschäfte offenbar wieder: Heute arbeiten laut Bavarian Nordic rund 140 Personen in Thörishaus – das sind mehr als noch vor einigen Jahren. Der neue Eigentümer der Fabrik schreibt auf Anfrage, es bestünden «derzeit keine Pläne für Entlassungen».

Die dänische Fabrik des Unternehmens und die neu hinzugekaufte in Bern würden sich komplementär ergänzen, teilt Bavarian-Nordic-Sprecher Thomas Duschek mit. Das dänische Unternehmen ist auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert, etwa auf solche gegen Pocken und Affenpocken. Ob und was künftig zusätzlich zur Typhus- und Cholera-Impfung in Thörishaus hergestellt werde, könne man heute noch nicht sagen, so Duschek.

Das Schwesterwerk in Bern-Bümpliz

Der Standort hat eine lange Tradition: 1898 wurde das Schweizerische Serum- und Impfinstitut Bern gegründet. Den ländlichen Standort Thörishaus wählte man, weil Impfstoffe damals auf der Basis von Pferdeblut hergestellt wurden und die Fabrik entsprechend grosse Stallungen benötigte. In Bern-Bümpliz baute das Serum- und Impfinstitut eine zweite Fabrik auf.

Im Gegensatz zum Standort Thörishaus wurde jener in Bern-Bümpliz nicht verkauft. Nach der Übernahme durch Johnson & Johnson wurden dort aber rund 200 Stellen abgebaut und die Massenproduktion von Impfstoffen gestoppt. Das Werk musste sich auf Forschung und Entwicklung von Impfstoffen konzentrieren. So war es an der Entwicklung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson beteiligt.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Adrian Hopf-Sulc ist Redaktor und schreibt über Wirtschafts- und Finanzthemen im Kanton Bern. Mehr Infos @adrianhopf

Fehler gefunden?Jetzt melden.