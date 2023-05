Besserer Schutz für Wildtiere – Berner Hunden droht die Leinenpflicht im Wald Für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner könnten im Wald und drumherum bald strenge Regeln gelten: Um Wildtiere zu schützen, prüft die Regierung, von April bis Juli eine Leinenpflicht zu erlassen.

Die Berner Regierung will Rehkitze besser schützen und darum eine Leinenpflicht einführen. Foto: Sigi Tischler (Keystone/Symbolbild)

Der Berner Regierungsrat will frisch geborene Wildtiere besser vor Hunden schützen. Das macht er in seiner am Dienstag publizierten Antwort auf einen Vorstoss im Grossen Rat deutlich. Motionärin Madeleine Amstutz (SVP/Sigriswil) will, dass der Kanton Bern die Regelung der Nachbarkantone übernimmt. Von Mitte April bis Ende Juli sollen Hunde in den Wäldern und in unmittelbarer Nähe von Wäldern an der Leine geführt werden müssen.

Gefährdete Kitze und Jungvögel

Jedes Jahr würden im Kanton Bern frisch geborene Wildtiere – besonders Kitze und Jungvögel von Bodenbrütern – von freilaufenden Hunden stark verwundet oder zu Tode gebissen, schreibt Amstutz. Ihr Vorstoss fand Unterstützung von Grossratsmitgliedern praktisch aller Parteien.

Der Regierungsrat will den Vorstoss als Postulat entgegennehmen und prüfen, wie sich der Wildtierschutz am besten verbessern lässt. Seiner Meinung nach sollte der Leinenzwang im Wald sogar von Anfang April bis Ende Juli dauern, denn dies entspreche der Brut- und Aufzuchtzeit.

Ausserdem müsste der Geltungsbereich nicht auf bloss 50 Meter Abstand vom Wald festgelegt werden, wie dies die Motionärin fordert. Besser seien 200 Meter. So könnten Rehkitze, aber auch die meist noch sensibleren Bodenbrüter und Feldhasen, deutlich besser geschützt werden.

Für die Neuerungen braucht es laut Regierung eine Revision der bernischen Verordnung über den Wildtierschutz. Diese erlaubt heute das Laufenlassen von Hunden im Wald, «wenn sie von der Begleitperson jederzeit wirksam unter Kontrolle gehalten werden können».

SDA

