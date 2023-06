Fachkräftemangel im Gastgewerbe – Berner Hotelier fordert die Rückkehr der Saisonniers Können temporäre Köche aus Marokko oder Argentinien das Personalproblem lösen? Absolut der falsche Weg, finden Gewerkschaften. Damaris Hohler

Die Gäste sind da – doch findet man in der Schweiz und in der EU genügend Gastropersonal? Foto: Jonathan Labusch

Die Hochsaison steht kurz bevor, der Sommer hat endlich begonnen – trotz allem hat das Kandersteger Hotel Doldenhorn am Dienstag geschlossen. Nicht wegen der ausbleibenden Gäste: «Es fehlt mir schlicht an Personal», sagt Hotelier René Maeder. Sechs Stellen sind in seinem 4-Stern-Hotel aktuell vakant: Serviceangestellte, Réceptionisten, Köchinnen. Um dem Mangel entgegenzuwirken bräuchte es wohl mehr Nachwuchs und höhere Löhne. «Dann muss aber auch der Kaffee 6.50 kosten», gibt Maeder zu bedenken.