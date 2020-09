«Vom Lehren zum Lernen» – Berner Hochschule der Künste mit neuer Zukunftsstrategie Mit sechs Entwicklungszielen will sich die Hochschule der Künste in Bern zu einer «Ideenwerkstatt» und einem «Innovationslabor» wandeln.

Der neue visuelle Auftritt der Berner Hochschule der Künste (HKB). Foto: zvg/HKB

Die Berner Hochschule der Künste (HKB) will in Lehre, Forschung und Weiterbildung neue Akzente setzen. Die Studierenden sollen verstärkt dazu befähigt werden, «als kreative Persönlichkeiten in Dialog mit der Welt zu treten».

Dieses strategische Ziel sei einer der Schlüsselsätze des Konzepts «Hochschulentwicklung 2025», teilte die HKB am Mittwoch mit. Im Dokument werden sechs Entwicklungsziele definiert. So will die Hochschule als Ideenwerkstatt und Innovationslabor gesellschaftliche Problemstellungen aufgreifen «und zu ihrer Lösung beitragen».

Weiter vollzieht die HKB mit der neuen Strategie einen «Paradigmenwechsel vom Lehren zum Lernen». Auch sollen mit neuen Studienprogrammen vermehrt disziplinäre Grenzen überwunden sowie die Ausbildungen in Kunst- und Kulturvermittlung ausgebaut werden. Fördern will die HKB die digitale Medienkompetenz der Studierenden.

Seit anfangs September präsentiert sich die HKB in einem neuen Erscheinungsbild. Die typografische Lösung stehe für eine «gestalterisch profilierte Bildungseinrichtung».

SDA/mb