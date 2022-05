Nachhaltigkeit im Bildungswesen – Berner Gymnasien verschleudern viel Wärmeenergie Das Gymnasium Lerbermatt will seinen Wärmeverbrauch massiv senken – ein Beispiel dafür, wie das Thema Nachhaltigkeit an Berner Schulen Einzug hält. Lina Stalder

Naturnahe Fläche beim Gymnasium Lerbermatt: Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben in einem Projekt das Biotop (links) auf dem Schulareal aufgefrischt. Foto: Franziska Rothenbühler

Eine Reparaturstation im Velokeller, ein Garten im Zeichen der Permakultur und ein modernes Heizregulierungssystem – all diese Dinge machen das Gymnasium Lerbermatt in Köniz zur «Energieschule». Dies ist eine Auszeichnung für Schulen, die sich langfristig für eine nachhaltige Ressourcennutzung engagieren. Am Tag vor Auffahrt konnte die Konrektorin Therese Lüthi das Zertifikat im Rahmen einer Schulfeier entgegennehmen. «Uns ist es wichtig, Nachhaltigkeit nicht nur im Unterricht zu thematisieren, sondern auch danach zu leben», begründet sie die Bewerbung der Schule um das Label des Trägervereins Energiestadt.