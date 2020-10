Neue grüne Ortsparteien – Berner Grüne steigern ihre Mitgliederzahl auf dem Land Die kantonalen Grünen wachsen nicht nur in der Stadt. Neue grüne Ortsparteien sind in den Landgemeinden La Neuveville, Aarberg und Oberbipp entstanden. Stefan von Bergen

Natalie Imboden, Parteipräsidentin der kantonalen Grünen, in Jubelpose nach den Nationalratswahlen 2019 im Berner Rathaus. Foto: Adrian Moser

Selbst eine zweite Corona-Welle kann die grüne Welle nicht stoppen. Ein Jahr nach dem Sieg bei den Nationalratswahlen eilt die Grüne Partei weiterhin von Erfolg zu Erfolg. Eben legte sie bei den Aargauer Kantonswahlen zu. In der Stadt Biel steigerte sie sich bei den Parlamentswahlen um zwei auf zehn Sitze und zog damit mit der SVP gleich.

In der Thuner Vorortsgemeinde Hilterfingen eroberten die Grünen gar auf Anhieb zwei der sieben Gemeinderatssitze. Diese gehen auf das Konto der dort neu gegründeten Ortspartei Rechtes Thunerseeeufer. Sie ist eine der vier neuen Ortsparteien, die am kommenden Dienstag an der Delegiertenversammlung (DV) in die grüne Kantonalpartei aufgenommen werden. Die drei anderen grünen Lokalsektionen sind in Aarberg, in La Neuveville am Bielersee und in Oberbipp im Oberaargau entstanden. In der Einladung zur DV freut sich die kantonale Parteileitung: «Die grüne Bewegung wächst weiter – in den Städten ebenso wie in den ländlichen Regionen.» Am Sonntag folgte die nächste Erfolgsmeldung, die den von der Parteileitung proklamierten Trend bestätigt: In Aarberg wurde mit Patrick Zysset ein Grüner neu in den Gemeinderat gewählt.