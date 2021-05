Protest der Corona-Skeptiker – Berner Gemeinderat ruft zum Verzicht der Demo vom Samstag auf Am Samstag sind in der Stadt Bern erneut Corona-Demonstrationen geplant. Für den Gemeinderat ist dies «unverständlich». UPDATE FOLGT

Sind nicht zufrieden: Corona-Skeptiker an einer Kundgebung vom 20. März. (Archivbild) Foto: Jürg Spori

Für den kommen Samstag sind in Bern einmal mehr ein Aufruf Proteste gegen die die Corona-Massnahmen geplant. Die Kundgebung ist auch diesmal nicht bewilligt. Der Berner Gemeinderat ruft die Organisatoren dazu auf, die Demo nicht durchzuführen, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Dies, weil bei Kundgebungen nach wie vor eine Obergrenze von 100, bei privaten Veranstaltungen gar von 15 Personen gelte, wie der Gemeinderat im Communiqué betont.

Für Gemeinderat Reto Nause, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie, sei es unverständlich, ohne Absprache mit den Behörden und ohne verbindliches Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen und damit grosse Menschenansammlungen zu provozieren.

Die Kantonspolizei Bern sei beauftragt, Personenansammlungen entgegenzuwirken. Teilnehmende müssten mit Kontrollen und Massnahmen bei Nichteinhaltung der Corona-Regeln rechnen.

Schon Mitte März hatte die Berner Regierung vor einer Kundgebung von Massnahmen-Gegnern denselben Aufruf erlassen. Am Tag der Kundgebung ging die Kantonspolizei konsequent gegen Demonstrierende vor.

pd/ske

