Spardruck bleibt 2023 hoch – Berner Gemeinderat rechnet mit 28,6 Millionen Defizit Der Stadt Bern bleibt voraussichtlich auch Ende 2023 noch eine Reserve – allerdings nach jetzigen Berechnungen nur noch 400'000 Franken.

Der Berner Gemeinderat wird im Herbst dem Stadtrat ein Budget 2023 vorlegen, das ein Defizit von 28,6 Millionen Franken vorsieht. Dieses enthält Entlastungsmassnahmen aus dem FIT-Sparprogramm in der Höhe von 42,2 Millionen Franken.

Gegenüber dem Vorjahresbudget rechnet die Stadtregierung mit einem um 33,1 Millionen Franken höheren Steuerertrag. Im Rechnungsjahr 2021 waren die Steuererträge der Stadt Bern um rund 19 Millionen höher Franken ausgefallen als budgetiert. Das berücksichtigt nun der Gemeinderat und rechnet zudem mit einem zusätzlichen Wachstum.

Weil sich das Eigenkapital mit dem im März bekanntgegebenen Ertragsüberschuss aus dem Jahr 2021 leicht verbessert hat und die Steuererträge steigen, bleibt die Stadt Bern Ende 2023 voraussichtlich in der Zone des Bilanzüberschusses. Sie wird also noch Reserven haben. Allerdings geht sie davon aus, dass diese Reserven dannzumal nur noch 0,4 Millionen Franken betragen.

Nach Jahren mit Überschüssen rutschte die Stadt Bern 2019 in die roten Zahlen. Auch die Rechnung 2020 schloss mit einem Defizit. In die Jahre 2021 und 2022 stieg die Stadt Bern mit Budgets, welche in dieser Reihenfolge ein Defizit von 40,9 und 51,8 Millionen Franken enthielten.

Die Rechnung 2021 schloss dann aber mit einem Ertragsüberschuss von 5,2 Millionen Franken ab – also wesentlich besser als prognostiziert. Es kamen deshalb Forderungen auf, auf weitere Sparanstrengungen zu verzichten. Im März 2021 hatte der Berner Gemeinderat das zweite sogenannte Finanz- und Investitionsprogramm (FIT II) – ein Sparpaket – präsentiert.

SDA/sih

