Wegen Corona – Berner Gemeindeparlament tagt im Kanton Neuenburg Das Parlament von La Neuveville muss seine nächste Sitzung ein Le Landron NE abhalten. In La Neuveville fand sich kein Lokal, das gross genug ist, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Die Berner Gemeinde La Neuveville am Bielersee. Foto: Maxime Schmid

Das Gemeindeparlament von La Neuveville (Neuenstadt) am Bielersee wird seine nächste Sitzung auf Neuenburger Kantonsgebiet abhalten. Grund: In La Neuveville fand sich kein Lokal, in welchem die Abstandsregeln gemäss bundesrätlicher Covid-19-Verordnung einzuhalten wären.

Deshalb richtete sich die Gemeindeverwaltung von La Neuveville an die neuenburgische Nachbargemeinde Le Landeron, mit welcher die Berner Gemeinde seit Langem zusammenarbeitet. Le Landeron verfügt ebenfalls über ein Lokalparlament, das wegen des Coronavirus neuerdings in einem Schulgebäude tagt.

Wie die Gemeindeverwaltung von La Neuveville mitteilte, haben die Behörden von Le Landeron nun das Gesuch um Aufnahme des Lokalparlaments von La Neuveville gutgeheissen.

( sda/tag )