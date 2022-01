Mehrausgaben im Gesundheitsbereich – Berner Gemeinden 2020 trotz Corona mit guter Finanzlage Die Finanzen der Berner Gemeinden haben im ersten Pandemiejahr 2020 nicht gross unter Corona gelitten. Besonders im Gesundheitsbereich wuchs allerdings der Aufwand.

Um die Finanzen der Berner Gemeinden steht es gut. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Wie kamen die bernischen Gemeinden finanziell durch die Pandemie? Antwort auf diese Frage gibt der interaktive Finanzbericht des kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), den dieses am Montag veröffentlicht hat. Er bezieht sich allerdings nur auf das erste Pandemiejahr (2020) und zeigt: Die Folgen der Pandemie, z. B. in Form von Ertragseinbussen, treten in der Summe der Gemeinderechnungen nicht zum Vorschein. Aufwandseitig nehmen die Nettoaufwendungen im Gesundheitsbereich aber zu.

Der Ertragsüberschuss der Gemeinden belief sich demnach auf insgesamt 159 Millionen Franken, wie das AGR in einer Mitteilung schreibt. Das entspricht im Durchschnitt 153 Franken je Einwohnerin und Einwohner gegenüber 113 Franken im Vorjahr.

252 Gemeinden wiesen ein positives Rechnungsergebnis im Gesamthaushalt aus, 90 schrieben rote Zahlen. Das Eigenkapital wuchs um total 273 Millionen Franken. Einen Bilanzfehlbetrag wies nur eine Gemeinde aus, nämlich Moutier. Den Anstieg der Nettoaufwände im Gesundheitsbereich beziffert das AGR mit 2,3 Millionen Franken oder 12,7 Prozent.

SDA/PD

