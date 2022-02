AKW-Debatte in der FDP – Berner Freisinn geht mit einer Kernspaltung in den Wahlkampf Die Atomkraft-Kontroverse in der Mutterpartei kommt so kurz vor den kantonalen Wahlen ungelegen für die bernische FDP. Das nukleare Thema polarisiert auch hier. Simon Thönen

Der kantonale Parteipräsident Stephan Lack ist für neue AKW. Doch er spricht momentan nicht gerne darüber. Foto: Christian Pfander

Im bernischen Wahlkampf existierte das Thema Atomkraft bisher nicht. Doch die schweizerische FDP ändert dies gerade – sehr zum Unbehagen der bernischen Kantonalpartei. Am Samstag werden die nationalen Parteidelegierten in Montreux darüber streiten, ob die FDP sich für den Bau neuer AKW aussprechen will. Sechs Wochen später finden die bernischen Wahlen statt.