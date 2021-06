Kunstturn-SM in Kirchberg – Berner Frauen-Trio auf dem Podest Anina Enzler aus dem Utzenstorfer Gym Center Emme gewann überragend den Kunstturn-Mehrkampf der Amateurinnen. Roman Zoller

Lokalmatadorin Naomi Ingold am Schwebebalken. Foto: Julia Heiniger

Kunstturnen der Spitzenklasse an den Schweizer Meisterschaften in Kirchberg nicht nur bei Giulia Steingruber. Bei den Amateuren waren die beiden Lokalmatadorinnen Naomi Ingold und Anina Enzler vom Gym Center Emme dabei. Das Duo trainiert in der vereinseigenen Emmenhalle in Utzenstorf. Bis zum vierten Gerät, dem Stufenbarren, lag die Silbermedaille für die 20-jährige Ingold aus Münchenbuchsee immer noch in Reichweite. Dann warfen die angehende Pflegefachfrau zwei Stürze auf den 12. Platz zurück. Nach dem Beginn der Spitalausbildung musste die Bronzemedaillengewinnerin aus dem Jahr 2019 ihr Trainingspensum massiv reduzieren. Darunter litt die Stabilität.

Einen perfekten Tag vor 150 Zuschauenden erwischte ihre Vereinskollegin Anina Enzler. Mit den Tageshöchstnoten am Schwebebalken, Stufenbarren und im Sprung wurde sie Schweizer Meisterin. «Es war mega schön, vor so vielen Zuschauern, welche man kennt, diesen Sieg zu erturnen», meinte Enzler. Gefragt nach der Zukunft sagte sie lachend: «Jetzt gibt es erst mal Sommerferien.»

Raja Jordi (Silber), Naomi Ingold, Anina Enzler (Gold) und Silja Kummer (Bronze /vorne von links ) mit ihren Trainern. Foto: Roman Zoller

Mit Raja Jordi (Turnzentrum Oberaargau) auf dem 2. Platz und Silja Kummer (Gym Berner Oberland) auf dem 3. Platz war das Podest der Amateur-Kategorie vollständig in Berner Hand. Mit dem Sieg von Enzler kommen gleich zwei amtierende Schweizer Meisterinnen vom Gym Center Emme. Vor zwei Wochen gewann die 15-jährige Utzenstorferin Malin Wäffler die Goldmedaille bei den Juniorinnen.

Gischard Zweiter

Bei den Männern startete in der Elite-Kategorie die gesamte Schweizer Olympia-Delegation im Kunstturnen. Unter anderem Benjamin Gischard vom TV Herzogenbuchsee / Kunstturnervereinigung Solothurn. Der Vize-Europameister im Boden erreichte in dieser Disziplin allerdings nur den siebten Platz. An seinem zweiten Lieblingsgerät – dem Sprung – erreichte er das beste Resultat innerhalb der Mehrkampfwertung. Bei der Siegerehrung wurde der Oberaargauer mit dem zweiten Platz geehrt und bekam, Corona-konform mit einem langen Übergabestab, die Silbermedaille umgehängt. Schweizer Meister bei der Elite wurde der Zürcher Eddy Yusof.

Benjamin Gischard am Pauschenpferd. Foto: Manuel Lopez/Keystone

