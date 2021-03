Unihockey – Berner Frauen schreiben Geschichte Skorps oder Wizards? Eine Berner Unihockey-Frauenequipe spielt am 10. April um den Meistertitel. Nach den ersten beiden Halbfinalpartien liegen die Vorteile klar bei den Skorpions Emmental. Ueli Moser

Selma Bergmann (rechts) hat den Überblick. Sie erzielte das erste Tor für die Skorpions Emmental im Halbfinal-Duell gegen die Wizards Bern-Burgdorf. Foto: Marcel Bieri

Im Emmental leben mit gut 97'000 Personen bloss etwas mehr als neun Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern respektive rund ein Hundertstel der ganzen Schweiz. Dass in dieser Region gleich zwei NLA-Frauenteams domiziliert sind, ist also alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Umso mehr als auch noch zwei Emmentaler Männerclubs in der höchsten Unihockey-Spielklasse vertreten sind. Dies ist in der wirtschaftlich schwachen Region auch bei der Beschaffung finanzieller Mittel ein Nachteil, zumal der Sponsoringmarkt durch Langnaus Eishockeyaner majorisiert ist.