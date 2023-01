Bis Sonntag – Berner Ferienmesse gibt ihr «Comeback» Nach zweimaligem Ausfall hat am Donnerstag auf dem Bernexpo-Gelände die Berner Ferienmesse begonnen. Die Organisatoren rechnen mit rund 20'000 Besuchenden.

Die Berner Ferienmesse öffnete am Donnerstag die Türen ihrer 36. Ausgabe. Raphaël Zwahlen

Die Berner Ferienmesse hat am Donnerstag in Bern ihre Tore nach zweimaligem Ausfall wegen der Coronapandemie wieder geöffnet. 120 Ausstellende aus der Reisebranche sind in den Berner Messehallen vertreten, teilte die Veranstalterin Bernexpo AG mit.

Im Vergleich zur Messe vor drei Jahren sind es knapp halb so viele Stände. Dennoch gibt sich Messeleiter Mario Kovacevic sehr erfreut diese «Comeback-Ausgabe» durchführen zu können. «Es sind mehr als 120 Ausstellende auf Platz und unter ihnen auch die relevanten, grossen Veranstalter aus der Schweizer Reiseszene, das ist sehr wichtig», sagte er auf Anfrage.

Der Grund für die kleinere Messe sei auf die Pandemie zurückzuführen. «Eine gewisse Zurückhaltung bemerkten wir auch beim Mobilisieren der Ausstellenden», sagte er, «es ist für die Branche aber wichtig wieder eine Messe durchzuführen und unseren Besuchenden bieten wir die ganze Reisepalette.»

Während vier Tagen ist an der Ferienmesse eine Auswahl an Angeboten und Informationen, über Reiseziele rund um den Globus zu finden. Die Reisebranche hatte in den Jahren 2020 und 2021 mit Reiseeinschränkungen und weiteren Pandemiemassnahmen zu kämpfen.

Branche konnte sich erholen

Die Branche habe sich im Verlauf des letzten Jahres erholt, sagte der Geschäftsführer der Belpmoos Reisen AG. Es seien aber vor allem Reisen in Europa nachgefragt worden. Zudem seien Reisen abseits von grossen Menschenmengen beliebt.

Angesprochen auf eine Veränderung des Reiseverhaltens freut sich der Geschäftsführer des Berner Reisebüros Hangloose Travelreisen darüber, dass die Kundinnen und Kunden mehr ins Reisebüro kommen als vor der Pandemie. Dies sei darauf zurückzuführen, dass sich die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung je nach Land rasch ändern können.

Die Messe dauert noch bis am Sonntag und die Organisatoren rechnen laut Mitteilung mit rund 20'000 Besuchenden.

SDA/tag

