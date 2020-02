Pierre-Yves Grivel – Berner FDP-Präsident tritt zurück Der 67-jährige Kantonalpräsident der Freisinnigen hat seinen Rücktritt per August erklärt.

Will jüngeren Kräften Platz machen: Pierre-Yves Grivel Foto: Raphael Moser

Die FDP des Kantons Bern muss auf die Suche nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten: Der amtierende Amtsinhaber Pierre-Yves Grivel tritt Mitte August an einer Delegiertenversammlung zurück. Im Alter von 67 Jahren will Grivel das Präsidium in neue Hände geben.

Wie die Partei am Donnerstag mitteilte, hat sie zur Bestimmung der Nachfolge eine Findungskommission eingesetzt. Diese besteht aus Vizepräsidentin Franziska Hügli, Vizepräsident Carlos Reinhard sowie dem Präsidenten der FDP-Fraktion im Grossen Rat, Adrian Haas.

Diese Personen werden nicht für das Präsidium kandidieren. Interessierte Parteimitglieder können sich bis am 28. April bei der Findungskommission melden.

Pierre-Yves Grivel ist seit 2012 Präsident der FDP des Kantons Bern. Der Bieler hatte das Amt schon im Dezember 2011 interimistisch übernommen, nachdem Peter Flück nach einer Wahlschlappe der FDP demissioniert hatte.

Wie die FDP in ihrer Mitteilung schreibt, stiess Grivel danach eine Statutenrevision an, welche insbesondere zu einer kleineren und strafferen Parteileitung geführt habe. In der Folge sei es dem ehemaligen Curling-Nationalcoach gelungen, die Kantonalpartei neu aufzustellen.

Im Grossen Rat bleibt Pierre-Yves Grivel bis zum Ende der Legislatur.

( SDA / mb )