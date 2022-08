Mehr Synergien erhofft – Berner Fach­hoch­schule zügelt Reha-Institut von Burgdorf nach Biel Das Institut für Rehabilitation und Leistungstechnologie der Berner Fachhochschule verlässt Burgdorf und wird in Biel weitergeführt.

Das Labor für Rehabilitationstechnik an der Berner Fachhochschule zieht nach Biel. Foto: zvg/BFH

Das Institut für Rehabilitation und Leistungstechnologie der Berner Fachhochschule zieht von Burgdorf nach Biel. Dort wird es am Institute for Human Centered Engineering (HuCE) weitergeführt. Die Verantwortlichen versprechen sich davon die Nutzung von Synergien.

Das bisher in Burgdorf ansässige Institut bringt Technologien aus dem Leistungssport in den Rehabilitationsprozess von Menschen nach Unfällen oder Krankheiten. Dafür arbeiten die Forscherinnen und Forscher eng mit Neurorehabilitationskliniken zusammen.

Schon bisher hat das Institut mit dem Bieler HuCE zusammengearbeitet. Das HuCE legt seinen Fokus auf Medizintechnik und industrielle Automation. Nun wird diese Zusammenarbeit intensiviert, wie die Berner Fachhochschule am Dienstag mitteilte.

Enger wird auch die Zusammenarbeit mit einem Labor, das an Fortbewegungsmöglichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität forscht. Die beiden Labore arbeiten künftig in Biel Tür an Tür.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.