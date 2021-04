75 Jahre FC Niederbipp – Berner, die bei den Solothurnern kicken Am 8. April 1946 wurde der Fussballclub Niederbipp im Restaurant Bahnhof gegründet. Die Jubiläumsfeier muss wegen Corona allerdings warten. Béatrice Beyeler

Armin Grädels Herz schlägt für den FC Niederbipp. Foto: Marcel Bieri

Mitten im Wohnzimmer baumelt er an der Wand: der Wimpel des FC Niederbipp. Auf den Dorffarben Rot und Blau prangt ein Fussball. Armin Grädel nimmt das Fähnchen vorsichtig vom Nagel und drapiert es vor sich auf dem Tisch. Dort liegen schon Fotoalben und eine grosse Tafel aus Glas, auf der die 13 Gründungsmitglieder des Fussballclubs abgebildet sind.

Vor 75 Jahren, am 8. April 1946, trafen sich diese Herren im Restaurant Bahnhof in Niederbipp und beschlossen, dass nun die Zeit reif sei für einen eigenen Fussballclub im Dorf. Zwei Jahre später erblickte Armin Grädel das Licht der Welt. Stolz schwingt in der Stimme des heutigen Ehrenmitglieds mit, wenn er von «seinem» FC erzählt. Für die Niederbipper «Dorfzeitung» hat der Vereinschronist sogar eine Serie zum Jubiläum verfasst.