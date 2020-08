SC Langenthal – Berner Cup erst im September Der verspätete Saisonstart im Eishockey führt zu einer Verschiebung des für nächste Woche geplanten Berner Cups in der Schorenhalle. Reto Pfister

Langenthals Sportchef Kevin Schlaepfer verfolgt im August 2019 das Berner Cup-Spiel gegen Biel auf einer voll besetzten Tribüne. In diesem Jahr werden wesentlich weniger Besucher Einlass finden. Foto: Marcel Bieri

Ab dem 1. Oktober dürfen in der Schweiz wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen stattfinden. Damit schon die ersten Meisterschaftsspiele vor einer grösseren Zuschauerzahl durchgeführt werden können, hat Swiss Ice Hockey nach dem Beschluss des Bundesrats den Saisonstart in der National League und der Swiss League auf dieses Datum festgelegt.

Dies führt nun auch zu einer Verschiebung des für nächste Woche in der Schorenhalle geplanten Berner Cups. Die Mannschaften müssen nun erst 14 Tage später als vorgesehen für den Einstieg in die Meisterschaft bereit sein, dementsprechend findet auch das Vorbereitungsturnier erst im September statt. Eröffnet wird es am 8. September mit dem Spiel Langenthal - Biel, es folgt am 10. September Biel - Bern, am 16. September Langenthal - SCL Tigers und am 18. September SCL Tigers - Bern.

Die Kapazität für diese Spiele beträgt 1000 Besucher, die in vier verschiedenen Sektoren untergebracht werden. Tickets können ausschliesslich auf Seetickets.ch oder auf der Geschäftsstelle des SC Langenthal erworben werden. Abendkasse gibt es keine. Generell gilt im Schoren strikte Maskenpflicht.

Wohl nur nummerierte Plätze

Die Meisterschaft beginnt für Langenthal am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen Winterthur, das Cup-Heimspiel gegen Olten wurde neu auf Sonntag, 4. Oktober, terminiert. Wie viele Zuschauer diese und weitere Partien besuchen können, steht noch nicht fest. Voraussichtlich dürfen nur nummerierte Sitzplätze angeboten werden. Die Entscheidung über die Stadionkapazität liegt abschliessend bei den kantonalen Behörden, die das vom SC Langenthal erstellte Schutzkonzept genehmigen müssen. Das Konzept ist derzeit in Arbeit.