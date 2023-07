«Spitz» wegen Bauarbeiten zu – Berner Cup-Derby findet wohl im Wankdorf statt Weil der Kunstrasen auf dem Spitalacker ersetzt werden muss, kann das Cupspiel Breitenrain - YB nicht dort stattfinden. Die Alternative ist das Wankdorf-Stadion. Sarina Keller

Der Rasen auf dem «Spitz» ist abgenutzt. Die Stadt ersetzt ihn. Foto: Susanne Keller

Ein Traumlos sei das, sagt Präsident Claudio A. Engeloch am Dienstag – einen Tag nachdem bekannt geworden ist, dass der Promotion-Ligist FC Breitenrain im Schweizer Cup gegen den grossen Bruder YB antreten wird. Etwas weniger traumhaft: Die Partie wird voraussichtlich nicht auf dem legendären «Spitz» stattfinden können.

Denn auf dem Spitalacker muss ein neuer Kunstrasen verlegt werden. Er ist einer von neun Rasenteppichen, die die Stadt Bern in den nächsten fünf Jahren ersetzen will. Sie sind abgenutzt, was das Verletzungsrisiko erhöht und irgendwann auch den Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbands nicht mehr genügt. Dies wiederum könnte die Gewährung einer Lizenz für den Meisterschaftsbetrieb gefährden.

Die Arbeiten dauern rund zwei Monate, wie die Stadt Bern auf Anfrage mitteilt. Beginnen sollen sie Mitte Juli. Dies heisst, dass der Rasen bis zur ersten Cuprunde, die zwischen dem 18. und dem 20. August ausgetragen wird, aller Voraussicht nach nicht verlegt sein wird.

Verhandlungen mit YB

Kein Cupspiel auf dem «Spitz» also. Eine Alternative gibt es aber offenbar bereits: «Zu 98 Prozent wird die Partie im Wankdorf-Stadion stattfinden», sagt Claudio A. Engeloch. «Natürlich hätten wir am liebsten auf dem ‹Spitz› gespielt» sagt Andri Rüegsegger, Geschäftsführer des FC Breitenrain. Müsse man aber ausweichen, sei das Wankdorf für beide Seiten die beste Lösung. Erste Gespräche mit YB haben bereits stattgefunden, übernächste Woche steigen die beiden Clubs in die Verhandlungen.

Ob dem FC Breitenrain durch die Nutzung des Wankdorf-Stadions zusätzliche Kosten drohen, kann Rüegsegger noch nicht sagen. Auch wie allfällige Erträge aufgeteilt werden, ist noch Verhandlungssache.

Ein Spektakel, für das die Fans sogar auf die Dächer stiegen: Das Cupspiel zwischen YB und dem FC Breitenrain am 12. August 2017 Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Arbeiten am «Spitz» dürften wohl auch noch bis in den offiziellen Saisonstart der Promotion League Anfang August hinein dauern. Der FC Breitenrain wird die ersten Spiele der neuen Saison darum voraussichtlich auswärts bestreiten.

Sollten die Arbeiten unerwartet früher als geplant zu Ende gehen, wäre eine Austragung des Cupspiels auf dem «Spitz» trotzdem nicht möglich, so Rüegsegger. Der Organisationsaufwand, den Platz für einen Andrang von 6000 Fans aufzurüsten, sei einfach zu gross und sei kurzfristig kaum zu bewältigen. Zuletzt hat der Club diesen Kraftakt übrigens am 12. August 2017 gemeistert – ebenfalls für ein Cupspiel gegen YB. Es endete 3:0 für letztere.

Gegen den grossen Bruder YB antreten zu dürfen, ist für den FC Breitenrain ein Traumlos. Präsident Engeloch träumt gern noch ein wenig weiter: «Wenn wir zusammen mit YB alles geben für das beste Fussballfest, bringen wir 10’000 bis 15’000 Fans ins Stadion zu diesem Quartierderby.»

