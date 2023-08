67'000 Besuchende – Berner Buskers Festival im Jubiläumsjahr ein voller Erfolg Die Leitung des Buskers Festival in Bern ist mit der 20. Ausgabe zufrieden. Einen Wermutstropfen bildet der Rückgang beim Verkauf von Festivalbändeln.

Eines der Highlights am diesjährigen Buskers. Das Kamel, das durch die Gassen schritt. Foto: Keystone

Rund 67'000 Besucherinnen und Besucher strömten gemäss der offiziellen Schätzung der Kantonspolizei in die Berner Altstadt, wie die Festivalleitung am Sonntag mitteilte. Drei Tage lang sah das Publikum 142 Strassenkünstlerinnen und -künstler. Verkauft wurden etwas mehr als 22'000 Festivalbändel und Programmhefte, mit deren Erlös das OK seine Kosten deckt.

Das sind 5000 weniger als 2022. Der Zugang zum Festival ist offen. Das 40-köpfige Organisationskomitee (OK) und die rund 250 Freiwilligen erhalten nur eine symbolische Aufwandsentschädigung.

42 Gruppen aus 26 Nationen

Die 142 Künstlerinnen und Künstler aus 42 Gruppen und 26 Nationen verdienen ihre Gage mit dem Hutgeld. Den Angaben zufolge lobten diese das aufmerksame und interessierte Publikum sowie dessen Spendierfreude. Sie spielten über 300 einzelne Shows.

Regenschirme gab es in diesem Jahr nur als Requisite auf der Bühne. Foto: Keystone

Das OK teilte mit, die Auftritte in den drei Hochsommernächten von Donnerstag bis Samstag hätten ein hohes Niveau gehabt. Der Kleinkunstmix aus Musik, Tanz, Theater, Akrobatik, einer Handvoll Poesie und einem Schuss Verschrobenheit begeisterte das Publikum wie immer seit Bestehen des Festivals.

Nach Polizeiangaben war das Festival zudem die friedlichste Openairveranstaltung dieser Grössenordnung. Zwischenfälle gab es wie im Vorjahr nicht. Das 21. Buskers Bern findet vom 8. bis 10. August 2024 statt.

Im sogenannten Drama-Jukebot konnte eine berühmte Filmszene in einem beliebigen Genre gewünscht werden. Foto: Raphael Moser

sda

