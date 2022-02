Niederlage vor Bundesgericht – Berner Bordell muss nach zwölf Jahren schliessen Eine Frau hat sich vergeblich bis vors höchste Gericht gegen die Schliessung ihres Bordells im Mattenhofquartier gewehrt. Das Problem ist der Standort in einer Wohnzone. Michael Bucher

Bordelle in Wohnhäusern sind laut Bundesgericht wegen «ideeller Immissionen» nicht erlaubt. Symbolfoto: Raphael Moser

Bordelle gehören nicht in eine Wohnzone: Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht schon mehrfach bekräftigt. Nun hat es das höchste Gericht im Land aufs Neue getan. Im jüngsten Fall geht es um ein Bordell im Berner Mattenhofquartier. Seit zwölf Jahren gehen dort in einer ehemaligen Praxis in einem Wohnhaus Freier ein und aus. Damit ist nun Schluss.