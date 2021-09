Späte Wende des Leaders – Berner Blitzstart diesmal ohne Happy End Der SCB führt gegen den EHC Biel schon nach 65 Sekunden mit 2:0, verliert am Ende aber mit 3:4 nach Verlängerung. Kristian Kapp

Am Ende jubelt Biel einmal mehr: Hier feiern Yannick Rathgeb (links) und Jere Sallinen das Anschlusstor zum 2:1. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Alexander Yakovenko setzte dem Treiben in der Verlängerung ein Ende. Der Kasache in der Verteidigung des EHC Biel erwischte im 4-gegen-3-Powerplay Berns Goalie Philip Wüthrich mit einem satten Schuss und liess sein Team im achten Spiel zum achten Mal jubeln. Beeindruckend: Biel lag 12 Minuten vor Schluss noch 1:3 zurück und feierte zum dritten Mal einen Sieg nach einem 2- oder gar 3-Tore-Rückstand im Schlussdrittel.

In diesem dritten Drittel kamen die Emotionen ins Spiel, sie taten dem EHC Biel offenbar gut. Als auf dem Eis bei Spielunterbrüchen immer häufiger herumgeschubst oder gar geschlagen wurde, ging auch in der mit 13’456 Zuschauern gut gefüllten Berner Arena der Lärmpegel immer höher. Zum Vorteil des SCB verkam dies aber nicht.

Die 3 Infos einblenden Vincent Praplan

Der SCB-Stürmer fällt noch eine weitere Woche aus, ersetzt wird er auch gegen Biel durch Timothy Kast. Timothy Kast

Am Dienstag gegen Ajoie waren die ersten beiden Puckberührungen des SCB-Stürmers gleichbedeutend mit einem Tor. Gegen Biel reicht es mit dem ersten Scheibenkontakt immerhin zum Assist beim 1:0. Mathias Trettenes

Die schwedische Leihgabe aus La Chaux-de-Fonds sorgt dafür, dass Biel erstmals von der «NHL-Abgang-Regel» Gebrauch macht und fünf Imports einsetzt. Biel reagiert auf die durch Verletzungen (Cunti, Haas) arg gebeutelte Mittelachse der Offensive.

Gleich sieben der insgesamt 14 2-Minuten-Strafen wurden im Schlussdrittel ausgesprochen, beide Teams trafen je einmal im Powerplay. Über das ganze Spiel gesehen und trotz epochalem Fehlstart hatte Biel den Sieg nicht gestohlen, für Bern war es nach zwei klaren Siegen dennoch eine bittere Niederlage.

Mit unnötigen Strafen den Rhythmus verloren

Man konnte vor dem Spiel ein wenig rätseln, was das 8:1 gegen Langnau und vor allem das 6:0 gegen den personell dezimierten und damit überforderten Aufsteiger Ajoie wirklich wert gewesen war. Etwas brachten die beiden klaren Siege definitiv: Selbstvertrauen. Klar, dass der SCB nach 65 Sekunden bereits 2:0 vorne lag, war das Optimum.

Und es half ein wenig, dass bei Leader Biel nach sieben Siegen in sieben Spielen vielleicht aus Selbstvertrauen ein wenig Übermut wurde: Ausgangspunkt vor dem perfekt zu Ende gespielten SCB-Konter zum 2:0 waren gleich vier Bieler, die auf oder hinter der Berner Torlinie Forechecking betrieben.

Es sah lange gut aus für Bern: Hier lässt sich Tristan Scherwey (Nummer 10) nach seinem frühen 2:0 von Ramon Untersander, Dustin Jeffrey, und Topskorer Cory Conacher (von links) feiern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Gegen Ajoie hatten vor allem die Neuen Tor um Tor erzielt, in der Berner Startoffensive trafen zwei bewährte Berner Kräfte erstmals in dieser Saison: Simon Moser fälschte im Slot perfekt ab, Tristan Scherwey profitierte 34 Sekunden später vom Bieler Offensivdrang.

Der SCB war im Spiel, vieles, das in den ersten vier Spielen und teilweise auch noch gegen Langnau so schwerfällig gewirkt hatte, klappte nun, als wäre es das einfachste auf der Welt: Spielaufbau, Pässe im Powerplay, der Eintritt in die gegnerische Zone. Als im ersten Boxplay Moser Biels Captain Toni Rajala bis in dessen Drittel verfolgte und mit einem harten Check an die Bande drückte, war das ein klares Statement.

Es brauchte wenig, damit der SCB den Schwung verlor. Er überstand zwar gleich drei Unterzahlsituationen im Startdrittel. Es waren dennoch diese drei Strafen, die ihm den Rhythmus nahmen und Biel ins Spiel zurückkehren liessen. Und hier musste sich Bern im Nachhinein tadeln lassen. Es waren ausnahmslos unnötige Vergehen: Unkorrektes Bully, sowie ungeschickte Behinderungen von Gegenspieler ohne Puck.

Telegramm: Infos einblenden Bern – Biel 3:4 n. V. (2:0, 0:1, 1:2, 0:1) 13’456 Zuschauer. Tore: 1. (0:31) Moser (Untersander, Kast) 1:0. 2. (1:05) Scherwey (Jeffrey, Conacher) 2:0. 32. (31:15) Rathgeb (Lööv, Hügli) 2:1. 44. Kahun (Untersander, Daugavins/Ausschluss Sallinen) 3:1. 49. (48:35) Kessler (Karaffa, Sallinen/Ausschluss Untersander) 3:2. 50. (49:47) Brunner (Rathgeb, Froidevaux) 3:3. 64. (63:41) Yakovenko (Trettenes, Brunner/Ausschluss Kahun) 3:4. Strafen: 7mal 2 Minuten Bern, 7mal 2 Minuten Biel. Bemerkungen: Bern ohne Rüfenacht, Blum, Praplan, Biel ohne Fey, Tanner, Cunti, Hischier, Haas (verletzt). – 32. (31:45) Lattenschuss Yakovenko (Biel). – 61:45 Time-out Biel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.