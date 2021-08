Keine Maskenpflicht an Schulen – Berner Bildungsdirektion will zurück zur Normalität Trotz steigender Fallzahlen plant der Kanton Bern nach den Ferien mit weiteren Lockerungen an den Schulen. So dürfen Chorproben und Anlässe bald wieder stattfinden. Quentin Schlapbach

An den Volksschulen wird die Maskenpflicht nach den Sommerferien aufgehoben. Ob dies auch für Gymnasien gilt – im Bild Schülerinnen des Gymnasiums Kirchenfeld –, ist noch unklar. Foto: Keystone

Eigentlich wollte die Berner Bildungsdirektion erst am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz über die Corona-Massnahmen im kommenden Schuljahr orientieren. Nun hat das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung den entsprechenden Leitfaden aber schon auf seiner Webseite aufgeschaltet. Die Erkenntnis: Trotz steigender Fallzahlen will der Kanton Bern seine Schulen zurück in die «Normalität» führen.

So wird die Maskenpflicht in den Schulhäusern definitiv aufgehoben. Schulkinder bis zur neunten Klasse und Lehrpersonen dürfen zwar weiterhin freiwillig eine Maske im Unterricht tragen, heisst es im Leitfaden. Aber ein Obligatorium, wie es bis kurz vor den Sommerferien noch gegolten hat, wird es im neuen Schuljahr nicht mehr geben.