Logopädinnen-Mangel – Berner Bildungsdirektion buchstabiert zurück Wegen einer neuen Regelung drohen in der Logopädie ab August grosse Lücken. Nun gibt die Bildungsdirektion nach – und erlaubt eine Übergangslösung. Mirjam Comtesse

Christine Häsler, Vorsteherin der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, will ein Unterangebot an Logopädie-Unterricht verhindern. Foto: Nicole Philipp

Die geplante Neuorganisation der Logopädie im Kanton Bern ab August sorgte für einen Aufschrei bei Eltern und Fachkräften. Denn bereits jetzt fehlt es an Personal. Der Systemwechsel liess noch Schlimmeres befürchten: Kinder sollen ab dem neuen Schuljahr in aller Regel in die Schullogopädie gehen, nicht zur Therapie in eine private Praxis. Doch oft haben Schulen gar nicht genügend Ressourcen zur Verfügung, um die gesprochenen Lektionen anzubieten.