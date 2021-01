Dominic Stricker – Berner «Best Talent» verbrachte drei Wochen mit Federer Der 18-Jährige aus Grosshöchstetten bereitete sich erneut mit dem 20-maligen Grand-Slam-Sieger an dessen Zweitwohnsitz auf die Saison vor. Adrian Horn

Dominic Stricker drückt aufs Gas. Wortwörtlich. Nachdem er kürzlich die Theorieprüfung abgelegt hat, darf sich der Teenager in Begleitung hinters Steuer setzen. Zu übersehen ist er auf den Strassen kaum: Auf dem Wagen, den er von einem Sponsor gekriegt hat, prangen Konterfei und Name. Oft ist er damit noch nicht herumgefahren. Zuletzt war der Roland-Garros-Sieger der Junioren nämlich eine ganze Weile in Dubai – mit Roger Federer.

Wie vor einem Jahr hatte ihn der Weltstar eingeladen, die Saisonvorbereitung mit ihm zu bestreiten. Drei Wochen verbrachte der Berner in den Vereinigten Arabischen Emiraten; nahezu täglich trainierte er mit dem 20-maligen Grand-Slam-Sieger an dessen Zweitwohnsitz.