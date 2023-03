Nach Aufhebung der Corona-Regeln – Berner Beizer vermissen die zusätzlichen Aussenplätze Die Wirtinnen und Wirte müssen ihre Terrassen wieder verkleinern. Mancherorts hat die Polizei gar Tische entfernen lassen, die schon länger dort standen. Regina Schneeberger

Im Dezember mussten die Tische und Stühle in den Lauben beim Drei Eidgenossen weg. Das sorgte für Frust bei Betreiberin Lou (im Vordergrund im Bild) und ihren Gästen. Foto: Nicole Philipp

Die Pandemie brachte für die Gastronomie vor allem Nachteile. Der einzige Vorteil war wohl dieser: Die Aussenflächen durften grosszügiger bestuhlt werden. In den Gassen und auf den Plätzen in der Stadt Bern herrschte zeitweise fast schon ein mediterranes Flair. Eigentlich wollten die Regierungsstatthalterämter dem nach der Aufhebung der Corona-Massnahmen ein Ende setzen. In der Stadt Bern wurde nach einem kurzen, aber intensiven Hin und Her die Übergangsfrist verlängert. Ende November 2022 war jedoch definitiv Schluss.