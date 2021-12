Kanton wartet mit Entscheid – Berner Beizen preschen mit 2-G vor Während der Regierungsrat noch nicht entschieden hat, ob er die Einführung von 2-G ohne Maskenpflicht erlauben soll, führen einzelne Betriebe die Regel eigenständig ein. Christoph Hämmann

Achtung, 2-G: Am Eingang des Restaurants Aarbergerhof weist ein Aushang auf die neue Regel hin. Foto: Franziska Rothenbühler

Für Clubs und Bars würde 2-G wieder einen fast normalen Betrieb ermöglichen: Rein kommt nur, wer geimpft oder genesen ist, dafür darf man drinnen ohne Maske herumstehen und trinken. Am vergangenen Freitag erlaubte der Bundesrat die Einführung dieser Regel. Um sie wirklich anwenden zu dürfen, bedarf es aber in jedem Kanton einer entsprechenden Verordnung.

Gespannt warteten deshalb Clubbetreiberinnen und Gastronomen im Kanton Bern darauf, ob der Regierungsrat am Dienstag 2-G erlauben würde – bloss um zu erfahren, dass frühstens am Mittwoch entschieden werde. Wer die Öffnung seines Lokals am kommenden Wochenende davon abhängig macht, dass 2-G erlaubt ist, muss sich also weiter gedulden.